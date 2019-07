Veliki priliv vozila u Srbiju, višesatna čekanja na Horgošu

RTS pre 4 sata

Na ulaz u Srbiju iz Mađarske, na prelazu Reske-Horgoš, čeka se do četiri sata. Kolona vozila je duga dva kilometra. I na granicama sa Crnom Gorom, Hrvatskom, Severnom Makedonijom i Bugarskom su gužve, ali nema zastoja.

Novi talas turista i radnika iz zapadnoevropskih zemalja stigao je do granica Srbije. Veliki priliv vozila se beleži na Horgošu, gde granična policija i carinici rade maksimalnim kapacitetom. Svih šest ulaznih traka za putničke automobile su otvorene za prijem putnika, a otvorene su i dve linije sa suprotne strane prelaza. Zadržavanja su oko od 45 do 60 minuta. Međutim, da bi se stiglo do graničnog prelaza Horgoš, odnosno izašlo iz Mađarske, čeka se i do tri sata.