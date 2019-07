Velike gužve na granici, višesatna čekanja na Horgošu

Vesti online pre 3 sata | Vestionline, RTS

Na ulaz u Srbiju iz Mađarske, na prelazu Reske-Horgoš, čeka se i do četiri sata. Na graničnom prelazu Gostun, vozači čekaju pola sata da bi ušli u Crnu Goru.

Novi talas turista i radnika iz zapadnoevropskih zemalja stigao je do granica Srbije. Veliki priliv vozila se beleži na Horgošu, gde granična policija i carinici rade maksimalnim kapacitetom. Svih šest ulaznih traka za putničke automobile su otvorene za prijem putnika, a po potrebi se otvara i linija sa suprotne strane prelaza. Zadržavanja su oko 60 minuta. Međutim, da bi se stiglo do graničnog prelaza Horgoš, odnosno izašlo iz Mađarske, čeka se i do tri sata.