Danas promenljivo, malo svežije, mestimično s kišom

IndeksOnline pre 6 sati

BEOGRAD – U Srbiji će danas biti promenljivo oblačno i malo svežije, mestimično s kišom i pljuskovima sa grmljavinom.

Vetar slab i umeren, povremeno jak, severozapadni. Najniža temperatura od 12 do 16 C, najviša od 21 do 24 C. Tokom noći očekuje se razvedravanje. U Beogradu će biti promenljivo oblačno i malo svežije, povremeno sa kišom i pljuskovima sa grmljavinom. Vise padavina ujutru i pre podne. Vetar slab i umeren, severozapadni. Najniža temperatura 16 C, najviša dnevna 23 C. Uveče i tokom noći razvedravanje. Naredih sedam dana, do 21. jula, biće promenljivo oblačno, u većini