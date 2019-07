Svetski mediji o "klasiku" Đoković - Federer: Trauma!

Mondo pre 24 minuta | MONDO/Beta

"Federer još ima 20 titula, četiri više od Ðokovića, ali ovo je treći poraz od Ðokovića u finalima Vimbldona. Da li će uspeti da sa 38 godina prevaziđe traumu", pita se novinar Bilda.

Trijumf Novaka Ðokovića protiv Rodžera Federera u finalu Vimbldona sportska je vest dana, a svi najugledniji svetski mediji u prvi plan stavljaju istorijski trenutak jer je srpski as do pete titule u Londonu stigao u prvom taj-brejku petog seta ikad i najdužem finalu. "Ðoković dobio triler protiv Federera, na neverovatan način, spasivši dve meč lopte kod 8:7 u petom setu", navodi britanski Bi-Bi-Si (BBC).