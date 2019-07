U Srbiji oblačno i malo svežije, mestimično s kišom i pljuskovima

N1 Info pre 1 sat | Beta

U Srbiji će danas vreme biti promenljivo oblačno i malo svežije, mestimično s kišom i pljuskovima s grmljavinom, a uveče se predviđa razvedravanje, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Severozapadni vetar biće povremeno jak. Najniža temperatura biće od 12 do 16 stepeni Celzijusa, a najviša dnevna od 21 do 24 stepena. I u Beogradu će danas biti promenljivo oblačno i malo svežije, povremeno s kišom i pljuskovima s grmljavinom. Više kiše se očekuje ujutro i tokom prepodneva. Severozapadni vetar će biti slab do umeren. Najniža temperatura biće 16 stepeni, a najviša dnevna 23 stepena. Meteorološke prilike mogu relativno nepovoljno uticati na hronične