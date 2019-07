Novom saobraćajnicom brže do Kliničkog centra Srbije

Radio 021 pre 6 sati | Tanjug

Novoizgrađena saobraćajnica povezuje Klinički centar Srbije sa saobraćajnom petljom pri isključenju sa autoputa kod Hitne pomoći.

Dužina saobraćajnice iznosi 350 metara, a njen najveći značaj je što će pacijenti u najkraćem roku moći da dobiju neophodnu pomoć lekara, bilo da je reč, na primer, o Urgentnom centru ili Klinici za ginekologiju i akušerstvo. Ministar zdravlja Zlatibor Lončar kaže da će do porodilišta, zahvaljući novoj saobraćajnici, pacijenti stizati za pola minuta, odnosno za minut do Urgentnog centra, jer će se, kako kaže, izbeći gužve u ulici Kneza Miloša. On je dodao da