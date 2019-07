Kod Valone spašena jahta na kojoj su bili Srbi

Vesti online pre 5 sati

Brzom intervencijom kapetanije primorskog grada Valone spašena je od potonuća jahta na kojoj su se nalazili srpski državljani, javila je MIA.

Jahta Lamakoja dugačka 23 metra plovila je pod zastavom Italije i na njoj se nalazilo sedam srpskih državljana, navodi ta agencija. Kako prenosi, zbog kvara na motoru postojala je mogućnost da jahta potone, ali je brzom intervencijom to sprečeno. Posada jahte je malo posle 21.00 sat poslala poziv u pomoć, a to se dogodilo nedaleko od ostrva Sazan. Jahta je oko četiri sata ujutru dovučena do luke u Valoni, a u tome je pomagao i policijski patrolni čamac. Kako se