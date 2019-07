Novakova dominacija glavna tema u svetu: Mediji širom planete hvale Srbina, ali i provociraju Federera

Blic sport pre 1 sat | Blicsport.rs

Trijumf Novaka Đokovića protiv Rodžera Federera u finalu Vimbldona sportska je vest dana, a svi najugledniji svetski mediji u prvi plan stavljaju istorijski trenutak, jer je srpski as do pete titule u Londonu stigao u prvom taj-brejku petog seta ikad i najdužem finalu. - Đoković dobio triler protiv Federera, na neverovatan način, spasivši dve meč lopte kod 8:7 u petom setu - navodi britanski Bi-Bi-Si (BBC). Španski list "AS" ističe da je Novak u neverovatnom finalu