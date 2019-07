Pretukao pastorka nakon svađe: Uhapšen nasilnik u Zaječaru

Kurir pre 1 sat

Policija u Zaječaru uhapsila je D.T. (56) iz okoline tog grada zbog nasilja u porodici, saopšteno je danas. U saopštenju se navodi da se sumnja se da je on u kući u okolini Zaječara, nakon kraće svađe, više puta udario sina svoje supruge i naneo mu lake telesne povrede. Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden osnovnom javnom tužiocu u Zaječaru. (Kurir.rs/Beta/ FOTO: Shutterstock/Ilustracija) Kurir Autor: Kurir