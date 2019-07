Predsednik: Rešenje za Kosovo i Metohiju mora biti "nešto između"

RTV pre 2 sata | Tanjug

BEOGRAD - Predsednik Aleksandar Vučić izjavio je danas da francuski predsednik Emanuel Makron razume težinu problema kad je reč o Kosovu i Metohiji i da se stvari ne mogu rešavati tako sto niko ni od čega neće da odstupa.

"Ja sam tražio podršku od njega da razume da to ne može da bude rešeno onako kako bi svako od nas želeo, nego da to mora da bude nešto između", napomenuo je Vučić. On je dodao da to razume i svaki Srbin i svaki Albanac, ali da se često "pravimo blesavi" i nipodaštavamo zelje i zahteve one druge strane. "Kompromis nije slabost, već snaga", istakao je Vučić dodajući da će se uvek zalagati za stvarni kompromis, a ne za predaju i odustajanje. Kako je naveo, ako budemo