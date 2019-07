Lavrov o odnosima sa SAD: Za tango je potrebno dvoje

Večernje novosti pre 1 sat | Tanjug

Ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov izjavio je da je malo verovatno da dođe do poboljšanja odnosa Rusije i SAD u bliskoj budućnosti

Ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov izjavio je da je malo verovatno da dođe do poboljšanja odnosa Rusije i SAD u bliskoj budućnosti. On je u intervjuu za list "Argumenti i fakti" rekao da se dosta problema nagomilalo u bilateralnim odnosima, kao i da ih nije stvorilo ponašanje Rusije, prenosi Tas s. "Uspostavljanje bilateralnih odnosa je dvostran proces. Naša zemlja je spremna da radi na tome i to smo mnogo puta rekli", rekao je Lavrov. On je istakao da