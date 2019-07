Veselji: Podržavam ideju suspenzije taksi

Vesti online pre 1 sat | Tanjug, Vestionline

Predsednik kosovske skupštine Kadri Veselji izjavio da podržava ideju o privremenoj suspenziji taksi na robu iz Srbije, kako bi se nastavio prekinuti dijalog.

Ipak, kako je dodao, ta suspenzija ne može biti večna. Veselji je u intervjuu za Glas Amerike rekao da rešenje kosovskog pitanja vidi u srpskom priznavanju kosovske nezavisnosti kao, kako kaže, „suverene države Kosovo u okviru postojećih granica“. Za uzvrat će, kaže „Kosovo priznati državu Srbiju. On to vidi kao „novu eru, eru saradnje i komunikacije“. – To bi olakšalo nama i Srbiji, dve decenije posle oslobođenja Kosova. Srbija tačno zna da je izgubila Kosovo –