Pretio ocu, razbio prozore

B92 pre 18 minuta | Tanjug

Pripadnici MUP u Požarevcu uhapsili su M. B. (33) iz Požarevca, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo nasilje u porodici.

On se sumnjiči da je prvo telefonom pretio ocu i vređao ga, kao i da je potom došao do njegove kuće i razbio stakla na ulaznim vratima i prozore, navodi se u saopštenju Policijske uprave iz Požarevca. Nakon zadržavanja do 48 časova i saslušanja u Osnovnom javnom tužilaštvu, osumnjičenom je sudskim rešenjem odredjen pritvor do 30 dana.