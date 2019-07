Jedan od pet miliona: Ugovori direktorima RTS i RTV nagrada za obmanu građana

Novi magazin pre 1 sat | Beta

Udruženje Jedan od pet miliona ocenilo je danas da je produženje ugovora generalnim direktorima Radio-televizije Srbije (RTS) i Radio-televizije Vojvodine (RTV) iako su stekli uslov za odlazak u penziju, nagrada za obmanu građana, kao za izostanak pravovremenog i objektivnog informisanja i "netransparentnosti u radu".

U saopštenju Jedan od pet miliona navodi se da je RTS ove sedmice "produžio ugovor o radu Draganu Bujoševiću do isteka mandata 5. maja 2020. godine", iako je on u januaru, napunivši 65 godina, "stekao uslov za odlazak u starosnu penziju". Navodi se i da je Upravni odbor RTV-a 2016. godine na na mesto generalnog direktora izabrao Miodraga Koprivicu, "iako je i on u trenutku imenovanja na petogodišnji mandat ispunio uslove za odlazak u starosnu penziju". "Jedan od