Haradinaj: Ako to uradimo, uveravam vas da dobijamo priznanje

Priština -- Kosovski premijer Ramuš Haradinaj izjavio da su pozicije Kosova u dijalogu sa Srbijom oslabili dosadašnje rukovodstvo i partijski lideri.

On je za televiziju KTV rekao da "izjave lidera političkih stranaka, njihove pozicije, čak i različite od onih u javnosti i na zatvorenim sastancima", čine da Kosovo "izgleda inferiorno u odnosu na Srbiju". Prema njemu Srbija čini sve da oslabi Kosovo, dok i lokalni kosovski lideri to isto čine sa svoje strane. Haradinaj je rekao da treba zajednička izjava kosovskih lidera da nema ukidanja takse pre nego što bude priznata nezavisnost Kosova. "Ako to uradimo,