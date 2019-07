Vulin o nesreći kod Aleksinca: Helikopter bio ispravan

Mondo pre 2 sata | Tanjug

Ministar odbrane Aleksandar Vulin smatra da se nezgode poput one koja se dogodila helikopteru "gazela" ne mogu predvideti, uveren da je letelica bila ispravna.

Foto: Tanjug/Ministarstvo odbrane Srbije/Darimir Banda "Najvažnije je da su piloti zdravi. To se dešava. Eto, pre nekoliko dana su se sudarila dva Bundesverova aviona, F-35 je više puta pao", navodi Vulin gostujući na RTS. Ministar je dodao da se nezgoda koja se desila "gazeli" ne može predupredi. "Helikopter je bio ispravan. Najmanje pet potpisa morate da imate da bi se jedan vazduhoplov stavio u let. Na nama je da uvek avioni budu ispravni, piloti spremni za let,