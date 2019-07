Vulin: Helikopter bio ispravan, takve nesreće ne mogu da se predvide

Večernje novosti pre 4 sata | Tanjug

Kada je reč o PVO sistemu "mistral", ministar odbrane naveo je da je to najmoderniji sistem bliske zaštite

Nezgode poput one koja se dogodila helikopteru "gazela" ne mogu da se predvide, a najvažnije je da su piloti zdravi, rekao je ministar odbrane Aleksandar Vulin. Vulin je, gostujući u Dnevniku RTS-a, rekao da je do nezgode helikoptera "gazela" došlo prilikom redovne vežbovne aktivnosti i ističe da je letelica bila ispravna. "Najvažnije je da su piloti zdravi. To se dešava. Eto, pre nekoliko dana su se sudarila dva Bundesverova aviona, F-35 je više puta pao", navodi