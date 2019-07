Putin zabrinut zbog mogućeg sukoba blizu Rusije

B92 pre 40 minuta | Tanjug

Predsednik Rusije Vladimir Putin izrazio je zabrinutost zbog mogućeg sukoba između SAD i Irana zato što se to dešava blizu ruskih granica.

TASS prenosi da je Putin to kazao u intervjuu datom američkom reditelju Oliveru Stounu, koji je u petak objavljen na sajtu Kremlja. "To brine zato što se dešava blizu naših granica. To bi moglo da destabilizuje situaciju oko Irana, pogodi zemlje sa kojima imamo veoma bliske odnose, izazove dodatni priliv izbeglica na velikom nivou i uz to značajno našteti svetskoj privredi, kao i globalnom energetskom sektoru", rekao je Putin. Centralna komanda američke vojske