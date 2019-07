Zrenjaninac uhapšen zbog sumnje da je ubio starijeg muškarca

Dnevnik pre 47 minuta | Tanjug

ZRENjANIN: Policija u Zrenjaninu uhapsila je J.K. (29) iz okoline tog grada, zbog sumnje da je izvršio krivično delo ubistvo, saopštio je danas MUP.

Sumnja se da je on 15. jula, u večernjim satima, došao do kuće muškarca (86), u okolini Zrenjanina, gde su se posvađali, nakon čega ga je J.K. fizički napao. Usled zadobijenih povreda stariji muškarac je preminuo. Osumnjičenom je određeno zadržavanje u trajanju do 48 sati i, uz krivičnu prijavu, priveden je Višem javnom tužilaštvu u Zrenjaninu.