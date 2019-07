Naoružajte se strpljenjem, ogromne gužve na horgošu: Čeka se i do sat vremena, koristite alternativne prelaze (foto)

Kurir pre 3 sata

Na graničnom prelazu Horgoš putnici danas pre podne čekaju od 45 do 60 minuta, a pojačan intenzitet saobraćaja na ulazu u Srbiju očekuje se i sutra i tokom sledeće nedelje. "Od jutros je pojačan intenzitet saobraćaja na ulazu u Srbiju. Vozačima je na raspolaganju sedam saobraćajnih traka, a čekanje je od 45 do 60 minuta", kaže zamenik komandira granične policije Horgoš Dragan Subotički. On savetuje vozačima da, ukoliko su u mogućnosti, koriste manje, alternativne