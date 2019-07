Lažna dojava o bombi u avionu zbog stjuardese

RTS pre 1 sat

Zoran N. (65) priznao je da pre dva dana uputio lažnu dojavu da je podmetnuta bomba u avionu "Lufthanze", koji je iz Beograda trebalo da poleti za Frankfurt, a pravdao se time da mu se svidela stjuardesa sa tog leta.

Nakon saslušanja tužilaštvo je predložilo da mu se odredi pritvor, a sud je predlog usvojio i odredio mu pritvor do 30 dana. Zoran N. (65) je u sredu iz stana svog prijatelja i sa njegovog telefona uputio lažnu dojavu. Njemu se na teret stavlja krivično delo izazivanje panike i nereda. Prema odbrani osumnjičenog, on je na Adi upoznao dve stjuardese "Lufthanze" i pozovao ih na večeru. Posebno mu se svidela jedna od njih, tamnoputa, ali one nisu pristale da idu sa