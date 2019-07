Putin: Rusija i Ukrajina treba da se intergišu

Vesti online pre 2 sata | Tanjug, Vestionline

Predsednik Rusije Vladimir Putin izjavio je da veruje da su Rusi i Ukrajinci jedan narod i da bi dve države trebalo da nađu način da se integrišu.

– Verujem da su Rusi i Ukrajinci jedan narod, zapravo, jedna nacija – rekao je Putin u razgovoru sa rediteljem Oliverom Stounom objavljenom na sajtu Kremlja, prenosi AP. Putin je u tom intervjuu izrazio i zabrinutost zbog mogućeg sukoba između SAD i Irana. – To brine zato što se dešava blizu naših granica. To bi moglo da destabilizuje situaciju oko Irana, pogodi zemlje sa kojima imamo veoma bliske odnose, izazove dodatni priliv izbeglica na velikom nivou i uz to