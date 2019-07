Video: Ekstremne vrućine u SAD-u odnijele tri života

Al Jazeera pre 21 minut

Upozorenja su izdata za mnoge savezne države u SAD-u, od Kanzasa do Ohia i od Sjeverne Karoline do New Hempsihra.

Najmanje tri osobe preminule su u Sjedinjenim Američkim Državama uslijed ekstremnih vrućina koje su zahvatile Meryland i Arkansas kao i druge dijelove srednjeg zapada i sjeveroistoka zemlje. Evakuisano je oko 250 ljudi iz jednog staračkog doma, a mnogi javni događaji su otkazani. Zdravstveni zvaničnici u Mrrylandu rekli su da su zbog ekstremnih vrućina ove nedjelje preminuli jedan muškarac u okrugu Princ Georg i jedna žena u Worchesteru. "Apelujem na građane