Povlače milion vozila: Delovi motora se tope

B92 pre 12 sati | SEEbiz

Stokholm -- Švedski proizvođač automobila "Volvo" povlači širom sveta više od milion vozila jer bi se neki delovi motora mogli rastopiti.

Kako navodi kompanija, u najgorem slučaju problem bi mogao izazvati požar motora. U svojoj dugoj istoriji, "Volvo" do sada nije zabeležio nijedan takav slučaj. Prema švedskoj televiziji SVT, problem se odnosi na modele s četvorocilindričnim dizelskim motorom proizvedene od 2014. do 2019. godine. Radi se o modelima V40, V60, V70, S80, XC60 i XC90. To je druga loša vest za "Volvo" koji je u vlasništvu Kineza. U četvrtak je kompanija objavila oštar pad profita u