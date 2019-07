Od jeseni obavezno osiguranje od povreda na radu: Odšteta će se odmah isplaćivati

B92 pre 1 sat | Tanjug

Poslodavci u Srbiji će morati sve svoje radnike da osiguraju od povreda na radu kod osiguravajućih kuća, a zakon koji će to regulisati biće donet na jesen.

Тaко više neće biti povlačenja po sudovima, a u slučaju povrede novac će se odmah isplaćivati, izjavio je ministar za rad Zoran Đorđević. On je najavio da će na istom skupštinskom zasedanju na dnevnom redu biti i dugo najavljivane izmene Zakona o finansijskoj podršci porodicama sa decom. Đorđević je u razgovoru za Večernje Novosti rekao da očekuje da će primena zakona početi do Nove godine, dok će one mere koje ne utiču drastično na budžet moći da stupe na snagu