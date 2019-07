Dačić očekuje da budu kažnjeni zločini OVK

Beta pre 1 sat

Ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić izjavio je danas da se nada da će zločini Oslobodilačke vojske Kosova biti kažnjeni bez obzira na rezerve koje Srbija ima prema međunarodnim sudovim koji su, kako je naveo uglavom sudila Srbima.

On je novimarima u Beogradu rekao i da "svi pravdaju zločine OVK nad Srbima" i da ne želi da se priča o Specijalnom sudu za zločine na Kosovu završio kao i da drugim međunarodnim tribunalima.

"Očekujemo da se ta praksa promeni. Ne bih za sada komentarisao ništa više, imajući u vidu da se ta tema na Kosovu i Metohiji zloupotrebljava u smislu određenih političkih igara unutar unutrašnje političke scene Kosova i Metohije, a veliko je pitanje da li tu zaista i postoji neki sukob između njih", rekao je Dačić.

On je ponovio i da Srbija trudi da iznađe pravedno i kompromisno rešenje za Kosovo.

Upitan da li će Specijalni suda za zločine na Kosovu koji je pozvao Ramuša Haradinaj na sasušanje uspeti da sačuva 20 svedoka, Dačić je rekao da ne zna ima li toliko živih.

"Ne znam da li ima toliko živih svedoka, ne znam ni na čemu se zasniva taj slučaj, ali u svakom slučaju bi morali da obrate pažnju znajući s kim imaju posla", rekao je Dačić novinarima uoči sednice Gglavnog odbora Socijalištičke partije Srbije čiji je predsednik.

Prazne priče da je Rusija imala uticaja da pojedine zemlje povuku priznanje KosovaMinistar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić izjavio je danas u Beogradu da su "prazne priče" da je Rusija imala uticaja na pojedine zemlje da povuku priznanje Kosova.

Upitan kakvu je ulogu imala Rusija i da li je bilo "trgovanja" bilateralnim sporazumima i ukidanjem viza za zemlje koje su povlačile priznanje on je kazao da je Srbija sve radila sama.

"Mislim da su to prazne priče jer time što vi govorite to vi izražavate sumnju u našu snagu. Verujte niko nam nije pomogao sami smo to radili i sami ćemo to raditi i dalje i ako je neko pomogao ja mu se zahvaljujem. Samo da znam ko je", rekao je Dačić novinarima pre sednice Glavnog odbora Socijalističke partije Srbije na čijem je čelu.

On je kazao da je i predsednik Rusije Vladimir Putin kada je bio u Srbiji rekao predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću da je veoma iznenađen brojem zemalja koji su povukle priznanje te da je to velik uspeh.

Dačić je kazao i da "Amerikanci" drugim državama nude ekonomsku pomoć da bi priznale Kosovo.

"Ja ne znam da li ima viza između tih zemalja i Rusije, ali i da je to tačno, pa šta rade ovi drugi, šta radi Amerika, da bi priznale druge države Kosovo nudi ekonomsku pomoć, ukidanje viza je za njih sitno", rekao je Dačić.

Upitan o očekivanjima od novog ambasadora Rusije Aleksandra Bocan-Harčenka on je kazao da da je to "stari prijatelj" i da ne donosi nastavak politike prijateljstva sa Rusijom.

On je istakao da se raduje dolasku i drugih ambasadora i da se nada da će tu "napraviti proboj".

Dačić je kazao da mu je savetnik Donalda Trampa za nacionalnu bezbednost Džon Bolton rekao da SAD "nema šta da pritiskaju Srbiju" i da znaju da "krivac nije u Beogradu, nego u Prištini".

"Toliko o Trampovoj administraciji, a kada ste pitali demokratu Nensi Pelosi, ona je rekla: 'Kosovo je za nas završena tema', znači navijam za Trampa i tačka!", kazao je Dačić.

(Beta, 07.22.2019)