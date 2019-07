Prvo bista za senatora SAD, pa ostavka: Haradinaj poslao pismo parlamentu i najavio izlazak na izbore

Blic pre 16 minuta | Tanjug

Premijer privremenih prištinskih institucija, Ramuš Haradinaj zvanično je danas podneo ostavku kosovskom parlamentu.

Iz njegovog kabineta je saopšteno da je ostavka odmah prosleđena predsedniku parlamenta Kadriju Veseljiju i šefovima parlamentarih grupa. On je saopštio da će do izbora nove vlade nastaviti da vrši funkciju predsednika vlade u ostavci. On je, nakon zvaničnog podnošenja ostavke, na svom fejsbuk profilu napisao da su svi nadležni upoznati sa njegovom ostavkom, kao i zahtevom za raspisivanje vanrednih parlamentarnih izbora. - Do izbora nove vlade, nastaviću da vršim