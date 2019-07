MMF: Ubrzati reformu sistema plata, pozdravljamo povećanje

Dnevnik pre 3 sata | Tanjug

BEOGRAD: Reforma sistema plata predstavlja korak u pravom smeru ka racionalizaciji javnog sektora, izjavio je danas šef kancelarije Međunarodnog monetarnog fonda u Srbiji, Sebastijan Sosa, dodajući da MMF pozdravlja povećanje plata u Srbiji od početka godine i u javnom i u privatnom sektoru.

On je novinarima rekao da se na reformi sistema plata u javnom sektoru radi godinama, da se sa tim kasni, te da vlasti u Srbiji planiraju da novi sistem plata stupi na snagu tokom 2020. kada se uradi procena fiskalnih implikacija. Upitan o jazu između plata u javnom i u privatnom sektoru, Sosa kaže da su nominalno i realno zarade od januara do aprila u proseku povećane 10 odsto. "To povećanje se dešava i u privatnom i u javnom sektoru i to pozdravljamo", naglasio