Vlasnik neće ostati bez stana ako je dug manji od 5.000 evra

BEOGRAD - Predlogom izmena Zakona o izvršenju i obezbeđenju predviđeno je da vlasnik više neće ostati bez stana ili kuće zbog komunalnog duga manjeg od 5.000 evra, a ministarka pravde Nela Kuburović, koja je danas obrazložila zakon pred poslanicima, kazala je da će novim pravilima biti sprečene zloupotrebe koje su primećene u dosadašnjoj praksi.

Prema njenim rečima, novo pravilo je da se kao kupac ne može pojaviti javni izvršitelj, njegov zamenik, pomoćnik ili član porodice do četvrtog stepena srodstva. Kada je reč o plati ili zaradi, odnosno naknadi plate ili zarade, izmene ZIO predviđanju da izvršenje može da se sprovede do njihove polovine (umesto dve trećine), odnosno do njihove četvrtine (umesto polovine), ako je njihov iznos jednak ili manji od minimalne zarade utvrđene u skladu sa zakonom. Izvršenje