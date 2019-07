Boris Džonson: Kako je 0,4 odsto birača izabralo novog premijera Britanije

BBC News pre 21 minut

Boris Džonson je novi lider Konzervativne stranke, što znači da će automatski postati i premijer Velike Britanije.

Džonson na čelo vlade dolazi nakon što je za njega glasalo 160 hiljada članova njegove stranke.

Kako je moguće da tako malo ljudi odabere lidera zemlje u kojoj se 46,8 miliona ljudi registrovalo za glasanje na poslednjim izborima?

Odgovor leži u osobenom političkom sistemu Velike Britanije. U ovom sistemu je dozvoljeno da premijera postave oni koji plaćaju 25 funti godišnje članarine u Konzervativnoj stranci.

Zašto je glasalo samo 160 hiljada ljudi?

Ostavka Tereze Mej na mesto premijerke i predsednice konzervativaca nije dovela do vanrednih izbora jer je stranka već bila na vlasti.

Sledeći korak bio je da članovi partije izaberu naslednika Tereze Mej.

Prema poslednjim zvaničnim podacima objavljenim u martu 2018. godine, stranka je imala 124 hiljade članova.

U prethodnih 12 meseci, više od 30 hiljada ljudi pristupilo je Konzervativnoj partiji, pa je ukupan broj birača 160 hiljada.

Izbor novog lidera stranke odvija se u nekoliko faza. Nakon što se objavi lista kandidata, sledi nekoliko krugova glasanja kojima se izbor sužava na dva kandidata.

Glasaju samo poslanici konzervativaca koji su ovog puta izabrali nekadašnjeg gradonačelnika Londona Borisa Džonsona i aktuelnog šefa diplomatije Džeremija Hanta.

U tom trenutku, uključuju se svi članovi Konzervativne partije koji glasove šalju poštom.

Ipak, tih 160 hiljada ljudi predstavlja svega 0,34 odsto biračkog tela Velike Britanije.

Boris Džonson osvojio je 92,153 glasa, naspram 46,656 glasova Džeremija Hanta.

Iako je u prošlosti bilo pritužbi na ovakav način izbora, veoma je uobičajeno da novog britanskog premijera bira njegova stranka.

U poslednjih pola veka, četiri od osam premijera birale su njihove stranke, a ne celo biračko telo.

Ovo je delom uslovljeno samim britanskim političkim sistemom u kome stranke mogu lako da smene šefove vlada, za razliku od predsedničkog sistema poput onog u Sjedinjenim Državama.

Demografija

AFP Članovi Konzervativne partije, poput ovih iz publike, mahom su stariji i manje raznoliki od celokupne populacije Velike Britanije

Članstvo političke partije ne predstavlja zemlju.

Čak 97 odsto članova Konzervativne partije su belci.

To znači da su „etničke manjine koje čine deset odsto britanskog stanovništva, značajno manje zastupljene među konzervativcima", smatra profesor Tim Bejl sa Univerziteta kraljice Marije u Londonu.

„Članovi Konzervativne stranke su imućniji od većine birača", dodaje on i kaže da je njihova prosečna starost 57 godina.

Kada se bira novi premijer Velike Britanije, onda se glas mladih, siromašnih i nacionalnih manjina slabije čuje.

