Spisak specijalnog suda: Evo koliko je do sada bilo poziva bivšim pripadnicima OVK

Blic pre 39 minuta | Tanjug

Specijalni sud formiran za istragu i procesuirnje odgovornih za zločine koje su počinili bivši pripadnici tzv.

OVK nad srpskim i nealbanskim stanonvništvom, do sada je izdao najmanje 30 poziva za saslušanje u svojstvu osumnjičenih ili svedoka, a po svemu sudeći on se tu ne završava, piše prištinska "Koha". U Hag su pozivani od običnih pripadnika do najviših predstavnika u hijerahiji tzv. OVK. Neki su saslušavani u Hagu, a neki u prostorijama Euleksa u Prištini. Premijer privremenih prištinskih institucija u ostavci Ramuš Haradinaj prvi je politički predstavnik Prištine,