Upozorenje! U celoj Srbiji crveni i narandžasti alarm zbog uv zračenja: Temperatura do 32 stepena, na istoku mogući pljuskovi

Kurir pre 5 sati

U Srbiji će danas biti sunčano, samo na istoku i jugoistoku uz promenljivu oblačnost, ponegde sa kratkotrajnom kišom ili pljuskovima sa grmljavinom.

Vetar će biti slab i umeren, na istoku zemlje povremeno jak, severni i severozapadni. Jutarnja temperatura će se kretati od 15 do 20 stepeni, a najviša dnevna od 28 do 32 stepena. I u Beogradu će biti sunčano, vetar slab i umeren, severni i severozapadni. Jutarnja temperatura oko 20 stepeni, a najviša dnevna oko 31 stepen. Do nedelje će biti pretežno sunčano, od četvrtka sa postepenim porastom temperature. Zatim nas očekuje nestabilno, promenljivo oblačno vreme, sa