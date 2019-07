Drecun otkriva: Postoje novi dokazi protiv Ramuša Haradinaja! Posedujemo Haradinajev ratni dnevnik, tamo su opisani jezivi zločini!

Kurir pre 53 minuta

Predsednik Odbora za KiM Milovan Drecun izjavio je da postoje novi dokazi protiv Ramuša Haradinaja koje će obelodaniti u toku sledeće nedelje.

On u razgovoru za RTS podseća da je Haradinaju dva puta suđeno za zločine nad Srbima i nealbancima, kao i da je oba puta oslobođen, ali ističe da je situacija za njega sada drugačija. Drecun navodi da su se pojavili neki novi elementi - ubistvo Albanaca od strane Ramuša Haradinaja i njegovih terorista. On je pokazao originalna dokument iz štaba komande operativne zone Dukađin i istakao da je to izveštaj o ljudima koji su ubijeni i zbog čega su ubijeni, a reč je o