Izvršitelji više neće moći da uznemiravaju građane vikendom

Blic pre 47 minuta | Tanjug

Izvršitelji više neće moći da sprovode postupak izvršenja i tokom vikenda, već samo radnim danima, od sedam do 22 sata, izjavila je danas ministarka pravde Nela Kuburović u Skupštini Srbije.

Ona je tokom rasprave o amandimanina na predložene izmene i dopune Zakona o izvršenju i obezbeđenju rekla da prema trenutno važećem zakonu izvršenje može da se sprovodi svakog dana od sedam do 22 sata. - Sada smo to promenili upravo vodeći računa o interesima dužnika, tako da to može biti samo svakog radnog dana. Što znači da su subota i nedelja ovim predlogom zakona isključeni od sprovođenja izvršenja - navela je Kuburović. Vjerica Radeta iz SRS je istakla da je