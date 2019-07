Ukrajina zaplenila ruski tanker (VIDEO)

Politika pre 55 minuta

Ukrajina je zaplenila ruski tanker usidren u Crnom moru, rekli su dana zvaničnici te zemlje.

Ukrajinska služba bezbednosti SBU je saopštila da je juče zaplenila tanker usidren u ukrajinskoj crnomorskoj luci, prenosi Beta. Navedeno je da je taj tanker bio korišćen u ruskoj operaciji blokade Kerčkog moreuza u novembru prošle godine. Ruski brodovi su 25. novembra otvorili vatru na ukrajinske brodove u Kerčkom moreuzu, što je izazvalo veliku krizu u ionako napetim odnosima dve susedne