"Srpske crkve i manastiri biće crnogorski, a Srbi bolje da uđu u vladu"

Podgorica -- Bivši predsednik Crne Gore Filip Vujanović rekao da će srpske crkve i manastiri biti u vlasništvi države i da je najbolje da srpske stranke uđu u vladu.

On je u emisiji Živa istina koja se emituje večeras, a čije izvode prenosi Radio Antena M, rekao da ne zna da li je gro imovine prepisan u vlasništvo Srpske pravoslavne crkve u vreme kad je on bio na čelu Vlade. "Iskreno da kažem, ja to ne znam. Ja mislim da svi ti upisi koji su vršeni na temelju nevaljane dokumentacije pravno nemaju nikavog značaja. To što je upisano u katastre, ako nije uz valjan dokaz, nema nikakve vrednosti. Ja ne znam uopšte kako su se