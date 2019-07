Vučić o pretnjama na Tviteru: Možete misliti oca kome to kažu za ćerku

B92 pre 8 minuta | B92

Beograd -- Reagujući na pretnje koje su njemu i njegovoj deci upućene preko društvenih mreža, predsednik Srbije izjavio da osobe koje su mu pretile još nisu uhapšene.

Aleksandar Vučić je za TV Prvu rekao da smatra da je najvažnije ono što radi za građane Srbije. "Za mene je odlazak u Smederevo bio važan. Tim sam se bavio na stotinama i hiljadama sastanaka. To nije došlo preko noći. To je bila velika borba za koju sam mislio da je nemoguće izgurati do kraja i da spasimo Železaru. Posle sve te borbe sam bio uzbuđen i rekao sam šta mislim o tome za nešto što je evidentan uspeh. Onda je neko reagovao želeći smrt mom starijem sinu i