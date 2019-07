Đurić: Srbi nemaju čemu da se vesele kada je reč o odlasku Haradinaja u Hag

Danas pre 2 sata | Piše: FoNet

Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić izjavio je za RTS da je Ramuš Haradinaj saslušavan u Hagu samo da bi se tobože pokazalo da u Specijalnom sudu za OVK vode neki postupci.

Đurić je rekao da Srbi nemaju čemu da se vesele kada je reč o slučaju odlaska Ramuša Haradinaja u Hag, s obzirom na to da se on vratio za manje od nedelju dana. „Sećate se da smo pre nekoliko dana govorili o krokodilskim suzama Haradinaja. Nije prošlo ni nedelju dana od odlaska u Hag, a kao i prethodna dva-tri puta se stvar proigrala da bi se tobože pokazalo da ima nekih postupaka. To je sud lažne republike Kosovo koji je samo geografski izmešten u Holandiju“,