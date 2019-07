Ognjen Kuzmić na kućnom lečenju

Danas pre 4 sata | Piše: Beta

Košarkaš Crvene zvezde i reprezentativac Srbije Ognjen Kuzmić pušten je danas na kućno lečenje, saopštili su crveno-beli.

Konzilijum lekara koji je u četvrtak obavio kontrolne preglede zadovoljan je zdravstvenim stanjem Zvezdinog košarkaša i odlučio je da on svoj oporavak nastavi u krugu porodice, ali „uz česte i detaljne kontrole“ koje će se obavljati i u narednom periodu, navela je Zvezda. „Klub još jednom zahvalljuje lekarima iz Banjaluke i Beograda koji su maksimalnim angažmanom učinili nešto što se pre 11 dana činilo nemogućim – a to je sanacija teških povreda i oporavak do te