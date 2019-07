Popušta rekordni talas vrućina, ali je Evropa suočena sa novim problemima

B92 pre 1 sat | Tanjug

Nakon što je rekordni talas vrućina počeo da popušta, Evropa je suočena sa novim problemima, s obzirom da su nastupile olujne nepogode sa gradom.

One su omele avionski i železnički saobraćaj širom Velike Britanije i u delovima Francuske, i dovele do prekida čuvene biciklističke trke Tur de Frans. Posle višečasovnih restrikcija u avionskom saobraćaju u britanskom avio-saobraćaju, Nacionalna služba za kontrolu vazdušnog saobraćaja (NATS) objavila je u petak da su se stvorili bezbedni uslovi da on bude ponovo normalizovan. Britanski kontrolori su, pored poteškoća zbog vremenskih uslova, morali da zbog tehničkih