Na graničnim prelazima gužve, čeka se i po 90 minuta

Blic pre 2 sata | Tanjug

Prema informacijama Granične policije, putnička vozila na graničnom prelazu Horgoš na ulaz u Srbiju čekaju 60 minuta, a na izlaz 90 minuta, saopštio je jutros Auto-moto savez Srbije.

Na Batrovcima na ulaz u našu zemlju putnička vozila čekaju 90 minuta, a na izlaz 15 minuta. Na graničnom prelazu Kelebija na ulasku su zadržavanja 30 minuta, na Šidu 45 minuta. Na Gradini se na izlazak čeka 30 minuta, a na Preševu se na ulaz čeka 30 minuta i isto toliko na izlazak iz Srbije. Od 22. do 29. jula granični prelazi sa Mađarskom: Bački Vinogradi, Bajmok i Horgoš-2 biće otvoreni od 7 do 22 sata. AMSS podseća da često dolazi do formiranja dužih kolona