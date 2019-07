Srbija u crvenom: Veoma toplo i sparno, a evo šta nam sledi do avgusta

iKragujevac pre 1 sat

Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) upozorio je da Srbiju tokom vikenda očekuju visoke temperature do 36 stepeni, ali i vremenske nepogode u nedelju posle podne i tokom noći.

U Srbiji se danas očekuje veoma toplo i sparno vreme sa temperaturom u većini mesta od 33 do 35 stepeni, a u nedelju i do 36 stepeni. U nedelju posle podne, uveče i tokom noći očekuje se lokalna pojava kratkotrajnih nepogoda sa obilnim pljuskovima, jakim vetrom i gradom, saopštio je RHMZ. Očekuju nas potencijalne padavine koje će se zadržati u zemlji sve do srede potvrdio je meteorolog Đorđe Đurić iz Weather2Umbrella. Kako nam moguće osveženje tokom vikenda može