Stiglo upozorenje na visoke temperature: Gde je žuti, a gde narandžasti meteoalarm tokom vikenda

iKragujevac pre 1 sat

Republički hidrometeorološki zavod izdao je upozorenje za područje Srbije na visoke temperature za oba dana vikenda, ali na snazi je i upozorenje za moguće vremenske nepogode za nedelju, kao i za noć ka ponedeljku.

Danas i sutra na području Srbije veoma toplo sa maksimalnom temperaturom i do 35 stepeni, naročito u istočnim i jugoistočnim krajevima. Tokom subote biće malo do umereno oblačno vreme sa dužim sunčanim intervalima i sparno, dok u večernjim časovima u subotu postoje uslovi za lokalnu pojavu pljuskova sa grmljavinom. Na lokalnom nivou moguća je i pojava vremenskih nepogoda sa gradom, obilnim padavinama i olujnim vetrom. U prvom delu sutrašnjeg dana biće malo do