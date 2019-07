Novi Pazar: Uhapšen diler, zaplenjeno 150 grama heroina

B92 pre 19 minuta | Tanjug

Novi Pazar -- Pripadnici MUP Policijske uprave Novi Pazar, Odeljenja za borbu protiv droga, uhapsili su I.S. iz Novog Pazara.

Kod njega su pronašli oko 150 grama heroina, prenosi indeksonline.rs Kako se saznaje, droga je pronađena u poslepodnevnim časovima, prilikom pretresa osumnjičenog u Zanatskom centru u Novom Pazaru. I.S. se sumnjiči da je izvršio krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga. Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden nadležnom tužiocu.