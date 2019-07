Od sutra u Srbiji nove cene putarina

Beta pre 2 sata

Javno preduzeće "Putevi Srbije" saopštilo je da u ponedeljka, 29. jula, od 07.00 stupa na snagu novi cenovnik putarine na autoputevima uvećan za ranije najavljenih 12 odsto.

Kako se navodi u saopštenju, putarina za automobile od Beograda do Niša iznosiće 900 dinara, a od Niša do Preševa 600 dinara, dok će od Niša do Dimitrovgrada vozači putarinu plaćati 210 dinara.

Od Beograda do Šida vozači automobila platiće 410 dinara, dok će od Beograda do Novog Sada putarinu plaćati 240 dinara, odnosno 630 do Subotice.

Od Ljiga do Preljine putarina će iznositi 160 dinara.

(Beta, 07.28.2019)