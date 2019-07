Sirija: Najmanje 11 mrtvih u napadu na pijacu u Arihi

Kurir pre 19 minuta

Najmanje 11 osoba, većinom dece, poginulo je u vazdušnom napadu srijske vojske na prometnu pijacu u Arihi, na severozapadu Sirije, javila je Sirijska opservatorija za ljudska prava i još jedna grupa aktivista koja prati sukob u toj zemlji.

Sirijska opservatorija čije je sedište u Velikoj Britaniji i grupa "Ariha tudej" saopštile su da su među ubijenima većinom deca mlađa od 14 godina, preneo je AP. Doktor Mohamad Abraš iz bolnice u Idlibu rekao je Opservatoriji da je među ranjenima i jedna 18-mesečna devojčica.