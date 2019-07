Eksplozija u garaži GSP Novi Sad, izgorela dva autobusa (VIDEO)

Vesti online pre 2 sata

U garaži Gradskog saobraćajnog prevoza Novi Sad sinoć je došlo do eksplozije, preneli su mediji.

Nešto posle 22 časa, došlo je do eksplozije i požara u krugu dvorišta GSP Novi Sad na Futoškom putu. Prema prvim informacijama, u požaru su izgorela dva autobusa gradskog prevoznika, a tom prilikom nije bilo povredenih, preneo je portal O21.rs. Intervencija vatrogasaca u garaži GSP-a #nsuzivo #novisad A post shared by NS Uživo (@nsuzivo.rs) on Jul 27, 2019 at 1:54pm PDT Novosadski vatrogasci su brzo došli u sedište GSP-a, ali jedino što su mogli je da ugase vatru