Vučić: Hvala Putinu! Stižu nam i Mi-35, Mi-17, još oklopnih vozila i tenkova VIDEO

B92 pre 12 minuta | B92, Beta, Tanjug

Deset oklopno-izviđačkih vozila pešadije BRDM 2, dobijenih od Ruske Federacije, prvi put je danas izloženo u niškoj kasarni "Mija Stanimirović".

U kasarni je i predsednik Aleksandar Vučić koji obilazi nove BRDM2, u okviru prikaza naoružanja i vojne opreme Vojske Srbije. Predsednik Vučić zahvalio se Ruskoj Federaciji i ruskom predsedniku Vladimiru Putinu. "Sada je moderno govoriti protiv o Putinu, ali ja neću da budem moderan i reći ću "Hvala predsedniku Putinu". Mi ovo nismo platili, dobili smo na poklon, važno je da to naši građani znaju", naglasio je Vučić. On je najavio da će do kraja godine iz Rusije