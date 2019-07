Navaljni vraćen u zatvor: Najpoznatiji kritičar Putina pušten iz bolnice

Blic pre 4 sata | Tanjug

Ruski opozicioni lider Aleksej Navaljni (43) pušten je danas iz bolnice i vraćen u zatvor na odsluženje jednomesečne kazne, iako je njegova lekarka izrazila sumnju da je verovatno otrovan.

Dugogodišnja lekarka Navaljnog Anastasija Vasiljeva rekla je da je on pušten iz bolnice pre nego što su urađeni neophodni dodatni testovi, prenosi američka agencija AP. Ona je još ranije izrazila sumnju da znojenje i crvenilo lica ukazuju da je on možda otrovan nepoznatom hemijskom supstancom, kao i da bi ponovno zatvaranje moglo da ugrozi njegovo zdravlje. - On se nije u potpunosti oporavio i trebalo bi da je pod lekarskim nadzorom. Doktori nisu čak ni pokušali da