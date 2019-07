Udes kod Batočine: "Mercedesom" uleteo u kolonu sa svatovima i poginuo

Blic pre 2 sata | Novosti

U teškoj saobraćajnoj nesreći kod Batočine jedna osoba izgubila život, sedmoro je prošlo sa lakšim i težim povredama.

Poginuo je Z. C. (47) iz Požarevca. Među povređenima su trudnica i dete (15). U teškoj saobraćajnoj nesreći koja se u nedelju po podne dogodila kod Batočine poginuo je Z. C. (47), iz Požarevca. Kako je Novostima rečeno u Osnovnom tužilaštvu u Kragujevcu, on je iz zasad neutvrđenih razloga svojim "mercedesom" prešao u suprotnu traku i udario u "alfa romeo", a zatim u drugi "mercedes" koji je išao iza. Četvrti automobil iz kolone, u nameri da izbegne udes, skrenuo je